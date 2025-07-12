Belçika Ligi takımlarından Gent'te forma giyen sol bek Archie Brown için Fenerbahçe ve Milan, amansız bir yarışa girdi.

Gent ile 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan ilk kulüp olan Fenerbahçe, Milan'ın geri adım atmasının ardından Brüksel'e futbolcuyu İstanbul'a getirmek için özel jet gönderdi. Ancak Milan Kulübü, son dakikada devreye girerek, Gent'e Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakamı vereceğini bildirdi. Bunun üzerine Milan da Brüksel'e özel jet göndererek, futbolcu ile şartları konuşmaya başladı.

Gent, hem Fenerbahçe'nin hem de Milan'ın teklifini kabul ederken, transfer futbolcunun kararına kaldı.

Archie Brown'u kadrosunda görmeyi çok isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da devreye girerek, 23 yaşındaki futbolcu ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

İki takım da futbolcuyu projelerine ikna etmek için yoğun çaba sarf ederken, Archie Brown'un vereceği karar sonrası jetlerden biri İstanbul ya da Milano'ya boş dönecek.