Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown'un serbest kalma bedeline ilişkin iddia gündeme geldi. Sky Sport'un haberine göre, 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 23 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor. Bu tutarın hem kış hem de yaz transfer döneminde geçerli olduğu belirtildi.

Haberde, Premier Lig'den birçok kulübün Brown'un satış durumuyla ilgili Fenerbahçe'den bilgi istediği ifade edildi. İngiliz futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ndeki güçlü performansına da dikkat çekildi.

Sarı-lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Brown'un piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. İngiliz sol bek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.