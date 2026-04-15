UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Real Madrid sahasında 2-1 mağlup olduğu Bayern Münih’e konuk oldu. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler henüz maçın ilk saniyelerinde fileleri havalandırmayı başardı. Maçın 36. Saniyesinde kaleci Neuer’in hatasını affetmeyen milli oyuncu uzaklardan tek vuruşla topu filelere gönderdi. TARİHE GEÇEN GOL Arda Güler, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. Öte yandan milli yıldız, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en hızlı gole imza attı. FRİKİKTEN DE ATTI Arda 29. dakikada frikikten harika bir gole daha imza attı. Milli yıldız 29. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

