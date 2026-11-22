La Liga'nın 13. haftasında sahasında Celta Vigo'yu ağırlayan Real Madrid, milli maçların yorgunluğunu açıkça hissettirdiği mücadelede kabus gibi bir başlangıç yaptı. Konuk ekip Celta Vigo, henüz 6. dakikada Duran'ın kaydettiği golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Beraberlik için baskısını artıran eflatun-beyazlılar, 38. dakikada kazandığı penaltı atışında Kylian Mbappe ile fırsatı değerlendiremeyince soyunma odasına yenik girdi.

Celta Vigo savunmasına karşı çözüm üretmekte zorlanan Real Madrid'de maçın seyri, 57. dakikada Vinicius Jr'ın oyuna girmesiyle tamamen değişti. Brezilyalı yıldızın sahaya adım atmasıyla hücumda etkisini artıran ev sahibi ekip, aradığı golü 66. dakikada buldu. Vinicius Jr'ın geliştirdiği atakta Mbappe'nin asistini ağlarla buluşturan Jude Bellingham, skora 1-1'lik dengeyi getirdi.

SON SÖZÜ 85'TE ESPİ SÖYLEDİ

Beraberlik golünün ardından galibiyet için yüklenen Real Madrid'de 79. dakikada oyuna giren Espi, gecenin kahramanı oldu. 85. dakikada gelişen atakta kaleci Radu'dan dönen kendi vuruşunu tamamlayan genç oyuncu, meşin yuvarlağı ağlara göndererek zorlu karşılaşmanın 2-1'lik sonucunu ilan etti.

Bu kritik geri dönüşle sezonun 11. galibiyetini hanesine yazdıran Real Madrid, puanını 33'e yükselterek maç fazlasıyla lider Barcelona'yı yakaladı. Geride kalan 13 haftada hiç beraberlik almayan eflatun-beyazlılar, üst üste 9. galibiyetine imza atarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

ARDA GÜLER 90 DAKİKADA PAS İSTASYONU OLDU

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika boyunca sahada kalan milli yıldızımız Arda Güler, ortaya koyduğu istatistiklerle takımının oyun kurulumunda kilit rol üstlendi. Mücadele boyunca 98 kez topla buluşan genç futbolcu, yaptığı 71 pasın 67'sinde isabet sağlayarak yüzde 94'lük yüksek bir pas başarı oranı yakaladı. Hücum aksiyonlarında da sık sık sorumluluk alan Arda, 3'ü ceza sahası dışından olmak üzere toplam 4 şutla rakip kaleyi tehdit etti.