Real Madrid, Arda Güler ve Endrick’in gelişimi için kiralama seçeneğini değerlendiriyor. Alman basınından Sport Bild’in haberine göre, genç yeteneklerin bu sezon yeterince süre alamamaları nedeniyle düzenli oynayabilecekleri üst düzey bir kulübe gönderilmeleri gündemde.

BUNDESLIGA SEÇENEĞİ ÖNE ÇIKIYOR

İspanyol devinin kiralık transferde La Liga dışına da baktığı ve özellikle Bundesliga’dan teklifleri değerlendirdiği ifade ediliyor. RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt, iki oyuncuya da ilgi gösteren kulüpler arasında yer alıyor.

RB Leipzig’in Arda Güler’i kadrosuna katma ihtimali yüksek görünürken, Endrick transferine de sıcak baktıkları belirtiliyor. Bu da kulübün, Benjamin Šeško’yu satma planları yapıyor olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Ancak henüz iki kulüp de resmi bir teklif sunmuş değil. Real Madrid ise aceleci davranmıyor ve bu iki takımın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti alıp almayacağını görmek için süreci bekliyor.

İSTATİSTİKLERİ NE DURUMDA?

Endrick: Bu sezon 27 maçta süre alırken, 6 gol kaydetti. Ancak çoğunlukla yedek kulübesinden oyuna dahil edildi.

Arda Güler: 30 maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Ancak Carlo Ancelotti’nin ilk tercihleri arasında yer almıyor.

REAL MADRİD KARAR AŞAMASINDA

Real Madrid yönetimi, her iki oyuncunun da gelişimi için düzenli forma giyebilecekleri bir ortamda olmaları gerektiğine inanıyor. Bu nedenle onları rekabetçi bir ligde forma giyecekleri bir kulübe kiralamayı düşünüyor.

Özellikle RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt’un önümüzdeki sezon Avrupa’da mücadele edip etmeyecekleri, bu kiralama sürecinin seyrini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak.

Gözler şimdi Real Madrid’in vereceği kararda ve Bundesliga ekiplerinin resmi hamle yapıp yapmayacağında.