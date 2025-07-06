2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Arda Güler'in asist yaptığı maçta Real Madrid, rakibini 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maça hızlı başlayan Real Madrid, 10. dakikada öne geçti. Arda Güler'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Gonzalo, topu ağlara gönderdi. Real Madrid, 20. dakikada Francisco Garcia ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 Real Madrid'in üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda her iki takım da uzatma dakikalarına kadar skoru değiştirmeyi başaramazken, Borussia Dortmund 90+2. dakikada farkı bire indirdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topla ceza sahası içinde buluşan Maximilian Beier, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. Real Madrid'de Arda Güler'in pasıyla Kylian Mbappe'nin 90+4. dakikada kaydettiği gol farkı yeniden iki çıkardı. Real Madrid'de Donny Huijsen, 90+6. dakikada penaltıya sebebiyet verdiği pozisyon sonrası gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Serhou Guirassy'nin 90+8. dakikada penaltıdan kaydettiği gol maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla Real Madrid, adını yarı finale yazdıran takım oldu.

Real Madrid yarı finale Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelecek.