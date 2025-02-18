Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmak istiyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Arda Güler'in 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle gelecek yıl daha fazla forma şansı bulmak istediği belirtildi. Milli yıldızın, bu nedenle sezon sonunda İspanyol devinden kiralık olarak ayrılmak istediği yazıldı.

Real Madrid'de Arda Güler ile birlikte en az süre alan iki isimden biri olan Endrick'in de milli yıldızla aynı görüşte olduğu ve gelecek sezon daha fazla oynayacağı bir takıma kiralık gitmek istediği belirtildi. Arda Güler ve Endrick'in, gelecek sezon gelişimlerini sürdürebilecekleri üst düzey bir takıma kiralık olarak transfer olmak istedikleri kaydedildi.