İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, sahasında Alaves'e 2-1 kaybetti. Mourinho'nun milli yıldız Arda Güler'i 60'ta oyundan alması tepkilere sebep olurken, konuk ekibin golleri 22'de Toni Martinez ve 61'de Angel Perez'den geldi. Madrid devinin tek sayısını ise 69'da Kylian Mbappe kaydetti. İngiliz yıldız Jude Bellingham ise 88'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ARDA KENARA GELDİ 1 DAKİKA SONRA GOL YEDİLER

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadelede ilk darbeyi konuk ekip Alaves vurdu. 22. dakikada sahneye çıkan Toni Martinez, attığı golle deplasman ekibini 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 60. dakikada teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla kenara alınarak yerini Carlos Espi'ye bıraktı. Bu değişikliğin üzerinden yalnızca bir dakika geçmişken, 61. dakikada Angel Perez'in golüne engel olamayan ev sahibi ekip 2-0 geriye düştü.

MBAPPE YETMEDİ, BELLİNGHAM KIZARDI

Farkın ikiye çıkmasının ardından baskısını artıran eflatun-beyazlılar, 69. dakikada Fransız süperstar Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle farkı bire indirse de beraberlik golünü bulamadı. Mücadelenin 88. dakikasında İngiliz orta saha Jude Bellingham'ın kırmızı kart görmesiyle Real Madrid maçı 10 kişi tamamladı.

Sahasında beklenmedik bir yenilgi alan İspanyol devinin, tüm kulvarlarda yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisi de bu sonuçla noktalanmış oldu.