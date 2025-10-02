İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, performansını katlarken piyasa değeri de formuna bağlı olarak yükselişe geçti.

Son haftalarda yaptığı asistler ve attığı gollerle izleyenleri kendine hayran bırakan 20 yaşındaki yıldız piyasa değerini 15 milyon Euro artırdı. Arda Güler'in Alman veri sitesi Transfermarkt'taki piyasa değeri, kısa sürede 45 milyon Euro'dan 60 milyon Euro'ya yükseldi.

EN DEĞERLİ TÜRK OLDU

Bu yükselişle birlikte Arda Güler, Türk futbol tarihinin en değerli oyuncularından biri konumuna geldi. Real Madrid'de bulduğu sürelerde sergilediği teknik kapasite ve oyun zekâsı, futbol otoriteleri tarafından da övgüyle anılıyor. En değerli Türk futbolcu olan Arda Güler'i 50 milyon Euro'luk piyasa değeri ile Juventus forması giyen Kenan Yıldız takip ediyor.

Türk futbol tarihinin en değerli oyuncuları da şu şekilde: