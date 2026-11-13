UEFA Uluslar A Ligi'ndeki kritik sınavda Belçika'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken teknik direktör Sergen Yalçın'ın saha içi tercihleri tartışmaların odağına yerleşti. Deneyimli çalıştırıcının sağ bekte Oğuz Aydın'a görev vermesi ve Belçika'nın en tehlikeli silahı Jeremy Doku'ya karşı önlem üretememesi futbol kamuoyundan yoğun eleştiri aldı.

Maç boyunca hücum organizasyonlarında sık sık yalnız kalan, verdiği pasları geri almakta zorlanan ve yüksek efor sarf eden Arda Güler ise 65. dakikada adeta öfke patlaması yaşadı. Mücadelenin 65. dakikasında Charles De Ketelaere'nin sert faulüyle yerde kalan Real Madrid'in yıldızı, pozisyonun ardından kendisinden pas isteyen Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik ve Salih Özcan'a dönerek isyan etti. Sergen Yalçın'ın sahaya sürdüğü sistemde bağlantı kuracak arkadaş bulamayan genç yıldızın, ellerini iki yana açarak "Kimse yok, kimse gelmiyor" şeklindeki serzenişi ekranlara ve tribünlere net biçimde yansıdı.

İSPANYA'YI SALLAYAN GOL: MESSİ GİBİ

Ay-yıldızlı ekibimizin sahadan puansız ayrılmasına rağmen Arda Güler'in Belçika ağlarına gönderdiği muhteşem frikik golü Avrupa spor basınında büyük yankı uyandırdı. 21 yaşındaki milli futbolcunun milimetrik vuruşu, formasını giydiği Real Madrid'in ülkesi İspanya'da manşetleri süsledi.

İspanya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi Marca, sosyal medya hesabından Arda Güler'in golünü paylaşarak "Güler, a lo Messi" (Messi gibi Güler) başlığını kullandı. Gazete, Arda'nın vuruş tekniği ve topun kavis alarak filelerle buluşmasındaki kusursuzluğu, Arjantinli efsane Lionel Messi'nin 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona formasıyla Liverpool'a attığı unutulmaz frikik golüyle yan yana getirerek karşılaştırdı.

BELÇİKA'NIN YILDIZI ÖVMEYE DOYAMADI

Karşılaşmanın ardından mikrofonların karşısına geçen Belçika'nın dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne de Arda Güler'e övgüler yağdırırken, milli takımımızdaki taktiksel yalnızlığı doğrulayan çarpıcı ifadeler kullandı. Belçika olarak tüm savunma planlarını Arda'yı durdurmak üzerine kurduklarını itiraf eden De Bruyne, şu değerlendirmede bulundu: