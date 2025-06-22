FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ikinci maçında Meksika ekibi Pachuca'yla karşılacak Real Madrid'de Arda Güler açıklamalarda bulundu.

Hakkında çıkan ayrılık iddialarına da yanıt veren milli futbolcu, Xabi Alonso ile yeni bir sayfa açtığını söyledi.

'DAHA İYİ HİSSEDİYORUM'

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun kendisi ile olan diyaloğuna dikkat çeken Arda Güler, "Kendimi daha önemli hissediyorum çünkü sürekli benimle konuşuyor. İlk maçta 45 dakika oynadım, bu yüzden her şey daha iyi görünüyor. İyi hissediyorum çünkü tempoyu kontrol etmeyi seviyor, daha kısa paslar istiyor. Beni bir orta saha oyuncusu olarak görüyor ve bu benim için daha iyi.

Mümkün olduğunca daha çok oynayıp her kupayı kazanmak istiyorum. İlk 11 hakkında konuşmadım ama düzenli oynamaya çalışacağım. Şimdilik ayrılmayı düşünmüyorum ama oynamazsam her şeyi düşünürüm. Şu anda tamamen Real Madrid'e odaklanmış durumdayım" diye konuştu.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso ise maç öncesindeki basın toplantısında Arda Güler'le ilgili soruyu şöyle yanıtladı, “Topa daha yakın olması gereken oyunculardan biri. Ne kadar çok dokunuş yaparsa o kadar iyi oynar. Bir önceki maçta harika iş çıkardı.”