Milli futbolcumuz Arda Güler, yeni sezon çalışmalarını kulübü Real Madrid ile sürdürüyor. Milli yıldızımız, bu sezon takımın başına geçen teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

İspanyol ekibinin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Arda Güler, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile çalışmanın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Mourinho ve ekibinin kendilerine her şeyi çok net bir şekilde anlattığını aktaran milli futbolcu, "Mourinho gibi bir efsaneyle çalışmak harika bir fırsat. O ve ekibi her şeyi çok net bir şekilde açıklıyorlar. Saha dışında da oldukça samimi ve dürüstler." ifadelerini kullandı.

HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUM

Yeni sezon öncesinde fiziksel olarak en iyi seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Arda, Mourinho'nun kendilerinden istediklerini sahaya en iyi şekilde yansıtmak istediklerini dile getirdi.

Real Madrid'de 4. sezonuna girdiğini hatırlatan 21 yaşındaki futbolcu, "Çok şey öğrendim ve çok geliştim ama coşkum asla değişmedi. Her şeyi kazanmak istiyorum ve Real Madrid taraftarlarını mutlu etmek istiyorum." diye konuştu.