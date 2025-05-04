İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid evinde Celta Vigo'yu konuk etti. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcumuz harika bir golle takımını öne geçirdi.
Karşılaşmanın 33. dakikasında sağ çaprazda topla buluşan Arda Güler müthiş bir şut çekti ve topu filelere gönderdi.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken Arda Güler'in bu golü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Milli oyuncunun bu golü binlerce kez paylaşıldı.
MBAPPE'YE ASİST
Arda Güler, maçın ikinci yarısına da iyi başladı. Milli oyuncu 48. dakikada Mbappe'ye çok şık bir asist yaptı. Bu golle Real Madrid durumu 3-0'a getirdi.
Mücadele Real Madrid'in 3-2'lik üstünlüğüyle noktalandı.
ARDAAAAAAAAAĞĞĞĞĞĞĞĞĞ pic.twitter.com/vEUruio8oW— S Sport (@ssporttr) May 4, 2025