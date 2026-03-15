La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Elche'yi 4-1 mağlup etti. Eflatun-Beyazlıların gollerini 39'da Rüdiger, 44'te Valverde, 66'da Huijsen ve 89'da milli yıldız Arda Güler kaydetti.

58'DE GİRDİ 89'DA REKOR KIRDI

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda, 58'de teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın kendisine şans vermesiyle Vinicius Jr.'ın yerine oyuna girdi. Kısıtlı sürede çok verimli oynayan Arda, 89'da ise La Liga tarihine geçecek golü kaydetti...

Kendi yarı sahasında etkili presi sonucu pas arası yapan Arda, Elche kalecisi Dituro'nun önde olduğunu görerek tam 68 metreden kaleyi nişanladı... Arda'nın adeta füze gibi giden topunda Dituro ne yaptıysa yetişemedi, top ağlarla buluştu.

Tarihi gol, kısa sürede milyonlarca kez paylaşılırken Arda'nın sevinci de gündem oldu. 21 yaşındaki yıldız, yıllarca unutulmayacak golünün ardından yalnızca ellerini havaya kaldırarak sevindi. Tüm stat, Arda'yı ayakta alkışladı.

ÖNCEKİ REKORA FARK ATTI

Öte yandan Arda'nın bu golüne dek La Liga'nın en uzak mesafe rekoru, 55 metreyle Inigo Martinez'e aitti. 2 Ekim 2011'de oynanan Real Sociedad-Athletic Bilbao maçında attığı golle yaptığı rekor, uzun yıllardır kırılamıyordu. Arda'nın akılalmaz golü, tam 17 metre daha geriden atıldı...

DAHA ÖNCE DE DENEMİŞTİ

Arda'nın bu efsane golünün arka planında ise daha önceki denemeleri yatıyor. Milli yıldız, 2024'te oynanan Osasuna-Real Madrid maçında da 51 metreden denemiş, ancak şutu büyük bir talihsizlikle direğe takılmıştı...