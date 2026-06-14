2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Milli takımımızın yıldızı Arda Güler maç öncesi seremonisinde hırsıyla karşılaşmaya damga vurdu.
Arda Güler'in Avustralyalı oyuncuların yanında bağıra bağıra ''Haydi abiler haydi, biz çok daha iyiyiz, ilk dakikadan hissetsinler haydi!'' sözleri kameralara yansıdı.
Kameralara yansıyan görüntüler, ay-yıldızlı taraftarları heyecanlandırdı. Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.
Arda Güler'in hırsı! 😤 pic.twitter.com/rjdSZ9zP35— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026