IFFHS, 2025 yılında dünyanın en iyi oyun kurucusunu seçecek. Uluslararası kurum, 15 kişilik aday listesini yayınladı. Adaylar arasında milli yıldızımız Arda Güler de yer aldı. IFFHS'ye üye olan 120 ülkeden gazeteciler, futbol uzmanlarının katılacağı ödülün sonuçları 15 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.
2025 yılında dünyanın en iyi oyun kurucuları aday listesi şu şekilde:
Arda Güler (Real Madrid)
Bruno Fernandes (Manchester United)
Cole Palmer (Chelsea)
Florian Wirtz (Liverpool)
Kevin De Bruyne (Napoli)
Jude Bellingham (Real Madrid)
Lamine Yamal (Barcelona)
Martin Odegaard (Arsenal)
Pedri (Barcelona)
Vitinha (PSG)
Lionel Messi (Inter Miami)
James Rodriguez (Leon)
Reo Hatate (Celtic)
Mohammed Kudus (Tottenham)
Malik Tillman (Bayer Leverkusen