Şampiyonlar Ligi’nde 'Yılın Çıkış Yapan Futbolcusu' ödülüne layık görülen Arda Güler'e bir ödül de LaLiga'dan geldi. Arda Güler'in Elche filelerini havalandırdığı gol, LaLiga'da sezonun golü seçildi. LaLiga yönetimi, Real Madrid'in milli yıldızının Elche karşısında kaydettiği golü 2025-26 sezonunun en güzel golü seçtiğini açıkladı. TAM 65 METREDEN ATTI Milli futbolcu, 14 Mart'ta Bernabeu'da oynanan Real Madrid-Elche maçında kendi yarı sahasında kazandığı topun ardından kaleci Matias Dituro'nun önde olduğunu fark ederek yaklaşık 65 metreden yaptığı vuruşla fileleri sarsmayı başarmıştı. Müsabakayı Real Madrid 4-1 kazanırken bu gol mart ayının da en iyi golü seçilmişti.

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