Geçen sezonu kupasız kapatan Real Madrid'de 2026-27 dönemi için futbolculara ödenecek maaşlar sızdırıldı.

Capology tarafından yayınlanan haftalık maaş verilerine göre Kylian Mbappe, takımın açık ara lideri olarak dikkat çekti. Geçen sezon en çok süre alan futbolcular arasında yer alan milli yıldızımız Arda Güler'e ödenecek para ise sosyal medyada tepkilere sebep oldu...

İŞTE MAAŞ LİSTESİ

1- Kylian Mbappe: 600 bin Euro

2- Vinicius Junior: 480 bin Euro

3- Rodrygo: 320 bin Euro

4- Trent Alexander Arnold: 320 bin Euro

5- Ibrahima Konate: 320 bin Euro

6- Federico Valverde: 320 bin Euro

7- Bernardo Silva: 308 bin Euro

8- Thibaut Courtois: 288 bin Euro

9- Antonio Rüdiger: 280 bin Euro

10- Eder Militao: 280 bin Euro

11- Aurelien Tchouameni: 240 bin Euro

12- Eduardo Camavinga: 240 bin Euro

13- Ferland Mendy: 200 bin Euro

14- Dean Huijsen: 180 bin Euro

15- Alvaro Carreras: 172 bin Euro

16- Franco Mastantuono: 140 bin Euro

17- Brahim Diaz: 140 bin Euro

18- Raul Asencio: 120 bin Euro

19- Arda Güler: 100 bin Euro

20- Andriy Lunin: 88 bin Euro

21- Endrick: 38 bin Euro

22- Gonzalo Garcia: 32 bin Euro

23- Fran Gonzalez: 8 bin Euro

ARDA GÜLER'E BÜYÜK HAKSIZLIK

Geçen sezon 51 karşılaşmada sahada yer alan Arda Güler, Madrid devinde Brezilyalı Vinicius Junior'ın ardından en çok maça çıkan futbolcu oldu. Bu karşılaşmalarda 3 bin 255 dakika sahada kalan 21 yaşındaki 10 numara; 6 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı.

Ancak geçen sezon yakaladığı bu önemli istatistiğe rağmen Arda'nın Real Madrid'de bu sezon en az kazanacak olan futbolcular arasında yer alması, sosyal medyada özellikle Türk futbolseverlerin tepkisine sebep oldu.