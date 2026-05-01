Dünya devi Real Madrid'de her geçen gün formunun üstüne ekleyen milli yıldız Arda Güler, 23 Nisan'da duyurulan sakatlığıyla sezonu kapattı.

Ay-yıldızlı formayla Dünya Kupası'na katılmayı çok isteyen 21 yaşındaki yıldızı hazır şekilde yetiştirmek için çalışmalar sürerken, nisan ayında gösterdiği performansla ödül kataloğuna bir yenisini daha ekledi.

NİSAN AYININ ZİRVESİNDE

Özellikle Bayern Münih ağlarına gönderdiği birbirinden güzel iki golle dünyaya adından söz ettiren Arda, Real Madrid'de nisan ayının en iyi oyuncusu seçildi. Genç yıldızımız; Vinicius Jr., Valverde, Rüdiger ve Bellingham gibi dünyaca ünlü futbolcuları da oylamada geride bıraktı.

Nisan ayında Eflatun-Beyazlı formayla Mallorca, Girona, Alaves ve Bayern Münih'e (2) karşı oynayan Arda Güler; 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.