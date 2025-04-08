İspanyol ekibi Real Madrid’de forma giyen mili oyuncumuz Arda Güler burada bir türlü istenilen forma şansını bulamadı. Teknik direktör Ancelotti tarafından ilk 11’de tercih edilmeyen milli oyuncuya İngiltere’den teklif geldi.

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre; Arsenal, 20 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 30 milyon avroluk bir teklif hazırlıyor.

Haberde, Mikel Arteta'nın Arda Güler’in oyun tarzının takıma uyum sağlayacağını düşündüğü belirtildi. Genç oyuncunun kariyerine Madrid’de devam etmek istediği ancak yeterince süre alamadığı için gelişiminin olumsuz etkilenebileceği de aktarıldı. Real Madrid’in Arda’yı satma gibi bir planı olmasa da, yüksek bir teklif gelmesi durumunda bu kararını gözden geçirebileceği iddia edildi.