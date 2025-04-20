İspanyol taraftarları mili oyuncu Arda Güler’e sahip çıktı. Real Madrid taraftarı, “Hangi oyuncunun satılmasını istersiniz” anketine katıldı.

EN ÇOK VALLEJO İSTENMİYOR

Yaklaşık 55 bin kişinin katıldığı ankette Jesus Vallejo, 40 bin 084 oyla listenin en başında yer aldı. Yüzde 14'lük bir kesim ise Lucas Vazquez ve David Alaba ile vedalaşılması gerektiğini belirtti. Vinicius Junior yüzde 10, Ferland Mendy ise yüzde 9 ile listede yer aldı. Milli futbolcumuz Arda Güler ise 8 bin 296 oy ile en az oy alan futbolcu oldu.