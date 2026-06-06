2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım, hazırlıklarına ABD'nin Miami kentinde devam ediyor.

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'e kamp merkezi ve şehirde taraftarın yoğun ilgisi bulunuyor. Yıldız futbolcu, gelen yoğun ilgiye kayıtsız kalmayarak, taraftarlarla tek tek ilgileniyor.

KORUMA MESSİ'Yİ HATIRLATTI

Bu anlar kameraya yansırken bir detay ise izleyenlerin dikkatini çekti. Taraftarlara imza veren Arda Güler'in yanında yer alan koruma, milli yıldıza temas etmek isteyenlere hızlıca müdahalede bulundu. Korumanın, futbolcuya yaklaşmaya çalışan kişilere anında müdahale ederek güvenlik çemberini koruduğu görüldü.

Bu anlar Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi'yi akıllara getirdi. Arjantinli yıldızın ABD'de bulunduğu süreçte, oyuncunun özel koruması tıpkı Arda'ya yapıldığı gibi taraftarla temasını en aza indirmeye çalışıyor. Sporcunun sağlığı ve herhangi bir olumsuzluk durumu yaşanmaması adına alınan güvenlik önlemleri, sosyal medyada gündem oldu.