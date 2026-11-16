Attığı goller ve yaptığı asistlerle Real Madrid'i sırtlayan isimlerin başında gelen A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Arda Güler, Avrupa transfer piyasasının zirvesine yerleşti. Genç yeteneği kadrosuna katmak için uzun süredir pusuda bekleyen Paris Saint-Germain, bu kez kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

Ajansspor'un aktardığı bilgilere göre; Fransız temsilcisi, 21 yaşındaki milli futbolcunun bonservisi için Real Madrid'in kapısını tam 200 milyon euroluk rekor bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

REAL MADRİD'İN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Transfer kulislerini hareketlendiren haberde, Arda Güler ile Real Madrid arasındaki maaş görüşmelerinin perde arkasına da yer verildi. Genç süperstarın, İspanyol devinin kendisine sunduğu yıllık 8 milyon euroluk maaş teklifini kabul etmeyerek geri çevirdiği ifade edildi.

Bu gelişmeyi fırsata çevirmek isteyen Paris Saint-Germain'in ise Arda Güler'i ikna etmek için astronomik bir rakamı masaya koyduğu ve milli oyuncuya yıllık 22 milyon euro net maaş ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI 2. TRANSFERİ

Real Madrid cephesinin bu dev teklife onay vermesi ve transferin resmiyet kazanması durumunda Arda Güler, yalnızca Türk futbol tarihine değil dünya futbol tarihine de adını altın harflerle yazdıracak.

200 milyon euroluk bonservis bedeliyle gerçekleşecek olası imza, genç yıldızı dünya futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi konumuna taşıyacak. Bilindiği üzere bu alandaki zirve, 222 milyon euroluk bonservis bedeliyle yine Paris Saint-Germain'e transfer olan Brezilyalı süperstar Neymar'ın elinde bulunuyor.