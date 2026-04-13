Fas Ligi'nde dün oynanan maçta Mas Maghrib, Wydad AC'yi Driss El Jabli'nin tarihe geçecek güzellikteki golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından El Jabli'nin golü, kısa sürede dünya futbol gündeminin en çok konuşulanları arasına girdi. 28 yaşındaki Faslı stoper, ceza sahası dışından rakip fileleri roket gibi bir 'rabona' vuruşuyla havalandırdı.

ARDA GÜLER'E RAKİP ÇIKTI

El Jabli'nin bu golüne dek milli yıldız Arda Güler'in Elche ağlarına 68 metreden gönderdiği gol, Puskas Ödülü'nün bu sezonki en güçlü adayları arasında yer alıyordu. Ancak El Jabli'nin fizik sınırlarını zorlayan golü de oldukça güçlü bir seçenek olarak dikkat çekti.

İŞTE SANİYE SANİYE GOL