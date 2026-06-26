Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'nun geçtiği Real Madrid'de, Como'da oynayan Arjantinli 10 numara Nico Paz'ın 9 milyon euroluk geri alma opsiyonunun kullanılması, Arda Güler için yeniden bir forma savaşı niteliği taşıyordu. Ancak Tangocu futbolcunun, bu sezona da İtalyan ekibinde devam edeceği ve gelecek sene Madrid devine katılacağı öğrenildi.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre Mourinho'nun isteği doğrultusunda Real Madrid ve Como arasında gerçekleştirilen görüşmelerden sonuç çıktı. Arda Güler ile yaşıt olan ve forma rekabetine girmesi beklenen Tangocu 10 numaranın, bir sene daha İtalyan ekibinde kalmasına karar verildi.

KARARDA KENDİ TERCİHİ ETKİLİ OLDU

Öte yandan haberde; iki kulübün arasında yeni bir mutabakata vardığı ve bu anlaşmaya göre Como'nun, Nico Paz'ın Real Madrid'de bulunan "geri alma" opsiyonunu kaldırtmak istemesi halinde 60 milyon euro ödemesine karar verildi.

Haberde ayrıca gelinen noktada Arjantinli futbolcunun da futbolunu geliştirmek için Como'da kalma kararının da etkili olduğu, Real Madrid'in de buna saygı duyduğu ifade edildi.

Geçen sezon Como formasıyla 40 maçta 13 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Nico Paz'ın, Real Madrid'e dönmesi halinde Eflatun-Beyazlılardaki yerini garanti altına alan Arda Güler ile yeniden forma rekabetine girmesi bekleniyordu.