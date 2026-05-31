Real Madrid'de sezonun en çok maça çıkan futbolcuları arasında yer alan milli yıldızımız Arda Güler, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir ödülle onurlandırıldı.

Özellikle Bayern Münih maçında attığı birbirinden güzel iki golle tüm dünyada adından söz ettiren 21 yaşındaki yetenek, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi.

Real Madrid'de bu sezon 51 maçta ter döken Arda Güler, 6 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 90 milyon euro...