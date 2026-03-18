UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City'yi sahasında 3-0 yenen Real Madrid, İngiltere'deki rövanşı da 2-1 kazanarak turu geçen taraf oldu. İspanyol devinin iki golünü de Vinicius Jr. atarken; Manchester City'de Bernardo Silva henüz 20. dakikada kırmızı kart gördü.

"KASITLI VURUYOR, BİR DE KALK DİYOR!"

İngiltere'deki zorlu karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 45+2'nci dakikada İspanyol yıldız Ruben Dias'ın çok sert faulüne maruz kaldı. Tecrübeli futbolcunun oldukça sert hareketinin ardından "Kalk, kalk!" hareketi yapması ise maçın yorumcusu Ömer Üründül'ü adeta çileden çıkardı. Arda'ya yapılan faulün kasıtlı olduğunu söyleyen Üründül, "Kasıtlı vuruyor, bir de kalk diyor!" şeklinde tepki gösterdi.

Öte yandan skor katkısı verememesine rağmen son derece pozitif bir futbol oynayarak takdir toplayan milli futbolcu, 74'üncü dakikada yerini Fransız orta saha Camavinga'ya bıraktı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 44 maçta süre alan Arda; 4 gol ve 13 asistlik katkısıyla kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor.