La Liga'da zirve yarışı veren Real Madrid, 33. hafta maçında deplasmanda Getafe ile karşı karşıya geldi. Eflatun beyazlı ekip, Arda Güler'in golüyle zirve yarışına tutundu.
Bu sezon Real Madrid ile çok fazla süre şansı bulamayan Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin Getafe 11'inde yer aldı.
ÇARESİZ BIRAKTI
Mücadelede dakikalar 21'i gösterirken Arda Güler, muhteşem bir gole imza attı. Milli yıldız, önce ceza sahası sol iç çaprazında orta açmak isterken top savunmadan sekti. Kendi pozisoynunu takip ederek topu kontrol eden Arda, karşısında yer alan Iglesias'ı çalımladı ve ceza sahası dışından sağ ayağıyla sert bir şut çıkarttı. Milli yıldızın etkili vuruşunda Getafe kalecisine sadece topu izlemek kaldı.
Son olarak 6 Ocak'ta gol sevinci yaşayan Arda Güler, 3 ay aradan sonra eflatun beyazlı forma ile gol hasretine son verdi. Arda Güler, 77. dakikada yerini Ceballos'a bıraktı.