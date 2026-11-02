Arda Güler, Real Madrid'in La Liga'nın 11. haftasında Racing Santander'i deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın devre arasında bir taraftara formasını hediye etti. Milli futbolcunun kararını değiştiren, taraftarın gösterdiği Fenerbahçe bayrağı oldu.

FENERBAHÇE BAYRAĞINI GÖRÜR GÖRMEZ FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Arda Güler'in fan hesabı olan (iHQGuler) hesabının paylaştığı videoda, soyunma odasına doğru giden 21 yaşındaki futbolcu, forma isteyen taraftara önce formasını veremeyeceğini belirten bir işaret yaptı. Taraftarın Fenerbahçe bayrağını göstermesinin ardından ise fikrini değiştirip üzerindeki Real Madrid formasını ona verdi. Taraftar, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Arda Güler, karşılaşmada da takımının ikinci golünde Jude Bellingham'a asist yaptı. Milli futbolcu, Real Madrid'in üç puan aldığı mücadelede galibiyete katkı sağladı.