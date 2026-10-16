Real Madrid formasıyla son oynanan Roma maçında galibiyette büyük bir pay sahibi olan ve performansıyla adından sıkça söz ettiren milli yıldızımız Arda Güler'in sosyal medya paylaşımı olay oldu.

Arda Güler, Türkiye-Fransa maçı sonrası soyunma odasında Zinedine Zidane ile olan bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Fransız yıldız Mbappe'nin fotoğrafa yorumu ise olay oldu.

MBAPPE'DEN ANINDA CEVAP

Arda Güler paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu. Kylian Mbappe, “Fotoğrafı çekenin adını geçirmeyecek misin?” ifadesini kullandı. Arda Güler: “Bu sefer asist senden.” sözleriyle cevap verdi. Real Madrid'de takım arkadaşı olan 2 ismin bu tatlı atışması sosyal medyada çok konuşuldu.