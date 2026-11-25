UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı ağırladı. İspanyol ekibi, geriye düştüğü karşılaşmayı 5-1 kazandı. Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, 70 dakika görev yaptı. Milli futbolcu, takımının ilk ve üçüncü gollerinin asistini yaptı. Milli futbolcumuz bu sezon toplamda ise 4 gol atarken, 8 de gol pası verdi. Şampiyonlar Ligi'nde beşinci maçını da kazanan Real Madrid, puanını 15'e yükseltti. PSV ise 4 puanda kaldı. Real Madrid, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında Arsenal'e konuk olacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.