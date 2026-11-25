UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı ağırladı. İspanyol ekibi, geriye düştüğü karşılaşmayı 5-1 kazandı.
Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, 70 dakika görev yaptı. Milli futbolcu, takımının ilk ve üçüncü gollerinin asistini yaptı. Milli futbolcumuz bu sezon toplamda ise 4 gol atarken, 8 de gol pası verdi.
Şampiyonlar Ligi'nde beşinci maçını da kazanan Real Madrid, puanını 15'e yükseltti. PSV ise 4 puanda kaldı.
Real Madrid, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında Arsenal'e konuk olacak.