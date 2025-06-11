Hazırlık karşılaşmasında A Milli Takım, Meksika ile karşı karşıya geldi. Amerika'nın Kuzey Kaliforniya eyaletinde oynanan maçta A Milli Takım, Meksika'ya 1-0 kaybetti.
Tatsız bir prova yaşayan A Milli Takım'da Arda Güler'e olan ilgi ise bir bambaşkaydı... Mücadelenin oynandığı sırada sahaya giren minik bir taraftar Arda Güler'e doğru koşmaya başladı.
Bu sırada güvenlik personeli de sahaya giren o taraftarın peşine takıldı. Arda Güler'dan imza almak için büyük bir heyecanla sahaya atlayan taraftar araya güvenliklerin girmesiyle gözyaşlarına boğuldu.
Minik hayranını sakinleştirmeye çalışan Arda Güler'in o anları sosyal medyada gündem oldu.
17 ŞUT ATTIK GOL BULAMADIK
A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşı karşıya geldi. Kenan Memorial Stadium'da oynanan mücadeleyi Meksika 1-0 kazandı.
Meksika'ya galibiyeti getiren golü 45. dakikada Orbelin Pineda kaydetti. Maç boyunca 17 şut girişimde bulunan millilerimiz golü bulamadı.
Ay-yıldızlılar, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 yenmişti.