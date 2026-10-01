A Milli Futbol Takımı'nın genç oyuncusu Arda Güler, Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Arda Güler, "Thibaut Courtois belki de gelmiş geçmiş en büyük kalecilerden biri. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Oynamayacak olmasını avantaj olarak söyleyemem çünkü yerine oynayacak olan kaleci de elinden gelenin en iyisini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

KALDIRAMAYACAĞIM BİR BASKI YOK

Arda, "Milli takımda kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yetenekliyim ve halkımız, takım arkadaşlarım, abilerim bana güveniyor. Ben de onlara güveniyorum. Sadece 'Arda bir şeyler yapsın' değil, hep beraber mücadele ediyoruz." diye konuştu.

İtalya karşılaşmasının ilk yarısı dışında takım olarak iyi mücadele ettiklerini aktaran genç futbolcu, şöyle devam etti: "İtalya maçının ilk yarısını çıkarırsak güzel mücadele ettik. Takım olarak reaksiyon verebilirsek bence iyi şeyler yapabiliriz. Belki bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz. İyi şekilde kenetlenip yarın tekrardan birlikte hareket ederek iyi oynayıp, mücadele edip galibiyet serimize başlayabiliriz."