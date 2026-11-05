Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için Manchester United'ın 150 milyon Euro'luk bonservis teklifi hazırlığında olduğu iddia edildi.

İngiliz basınının haberine göre Premier Lig ekibi, gelecek sezon kadrosunu yeniden yapılandırmak ve zirveye oynayacak bir takım kurmak amacıyla 21 yaşındaki futbolcuyu ana transfer hedefi olarak belirledi. Manchester United yönetiminin, Real Madrid'i ikna etmek için bu tutarda bir teklif sunmayı planladığı aktarıldı.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 13 maçta 3 gol ve 6 asist kaydetti. Milli futbolcumuz Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in AEK'yı 3-2 yendiği maçın kadrosuna alınmamıştı.