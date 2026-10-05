Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler'in geleceği için karar verildi. İspanyol devi, 21 yaşındaki oyuncuyla sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

AS gazetesinin haberine göre, Real Madrid yönetimi, Arda Güler ile 2031 yılına kadar devam edecek yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor. Oyuncunun mevcut sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Real Madrid, milli futbolcunun maaşında da artışa gidecek.

AVRUPA DEVLERİ İLGİLENİYOR

Arda Güler ile başta PSG olmak üzere birçok Avrupa devi ilgileniyor. Ancak Real Madrid, oyuncusunu bırakmaya niyetli değil.

Real Madrid'de oynadığı süre artan Arda Güler, henüz ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri olamasa da sahada kaldığı süre boyunca fark yarattı.

Real Madrid formasıyla 119 maça çıkan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 19 gol ve 28 asistlik katkı sağladı.