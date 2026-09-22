Madrid derbisinin 5’inci dakikasında topla ilerleyen Arda Güler’e arkadan sert bir müdahalede bulunan Baena, milli futbolcuyu yerde bıraktı. Karşılaşmanın hakemi Miguel Ángel Ortiz Arias, pozisyonda Real Madrid lehine faul kararı verirken Baena’ya kart göstermedi. Arda Güler ise hakeme dönerek rakibine kart gösterilmesini istedi. Pozisyonun ardından TFF yetkililerinin Arda Güler’in menajeriyle temasa geçtiği ve yaşanan olayla ilgili izlenebilecek sürecin değerlendirildiği belirtildi.

BAENA’NIN CEZALANDIRILMASI İÇİN GİRİŞİM

TFF’nin, Arda Güler’e yönelik müdahalenin incelenmesi ve Baena hakkında gerekli disiplin işlemlerinin uygulanması amacıyla girişimde bulunduğu aktarıldı. Öte yandan pozisyon İspanya’da da tartışma konusu oldu. Eski İspanyol hakem Iturralde González, Baena’nın Arda Güler’e arkadan diziyle müdahalede bulunduğunu ve pozisyonun sarı kart gerektirdiğini savundu. Arda Güler ile Baena arasında karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında bir kez daha sert bir pozisyon yaşandı.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Son TV'nin haberine göre TFF’nin Arda Güler’in menajeriyle kurduğu temasın ardından konuyla ilgili süreci takip ettiği, federasyonun henüz kamuoyuna yönelik resmi bir açıklama yapmadığı öğrenildi. TFF’nin Baena’nın müdahalesiyle ilgili attığı adımların ve disiplin sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.