UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Real Madrid, sahasında konuk ettiği Hollanda temsilcisi PSV'yi 5-1 gibi farklı bir skorla geçerek grupta 5'te 5 yaptı. Mücadelenin başında Ivan Perisic'in penaltı golüyle geriye düşen İspanyol devi; Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappe (2) ve Vinicius Junior'un kaydettiği gollerle gövde gösterisi yaptı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 70 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Arda Güler, sergilediği oyun ve yaptığı 2 asistle galibiyetin mimarlarından biri oldu. Bu sezon Devler Ligi'nde çıktığı 4 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyen genç yetenek, toplamda 5 gole doğrudan katkı sağlayarak Avrupa futbolunda adından söz ettirmeyi sürdürdü.

"DAHA DÜN BİLE VİDEOLARINI İZLİYORDUM"

Mücadelenin ardından Brezilya'nın önde gelen spor kanallarından TNT Sports'a röportaj veren Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Alex de Souza hakkında gelen soruya içtenlikle yanıt verdi. Brezilyalı efsanenin kendisi için taşıdığı anlamı anlatan milli yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Alex'i tarif etmek gerçekten zor çünkü benim idolümdü. Daha dün bile YouTube'dan videolarını izliyordum, hala da benim idolüm. Benim için çok özel ve önemli bir yeri var. Ona buradan kocaman sarıldığımı söylemek istiyorum."

"HER ZAMAN YÜZDE 100'ÜMÜZÜ İSTİYOR"

Arda Güler, röportajda Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ile çalışma deneyimine ve Portekizli çalıştırıcının kazanma hırsına da değindi. Mourinho'nun her maçı kazanma odaklı yapısına vurgu yapan genç yıldız, sözlerini şöyle noktaladı: