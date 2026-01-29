Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda Mourinho'nun ekibi Benfica'ya konuk oldu. Üst tur öncesi son maçına çıkan Real Madrid'de milli yıldızımız Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Teknik direktör Arbeloa'nın Benfica karşısında ilk 11'de şans verdiği Arda Güler ikinci yarıda Mbappe'ye yaptığı asistle geceye damga vurdu.

30. dakikada gol perdesini açan Mbappe'ye Benfica 36'da Andreas Schjelderup ile karşılık verdi.

Pavlidis'in 45+5'te penaltıdan öne geçirdiği Benfica güçlü rakibi karşısında soyunma odasına önde girdi. 54'te bir kez daha sahneye çıkan Schjelderup skoru 3-1'e getirirken Madrid'de büyük bir şok yaşandı.

2 RAKİBİNİ BİRDEN OYUNDAN DÜŞÜRDÜ

4 dakika sonra ceza sahası içinde topla buluşan Arda Güler, kendisini karşılayan iki rakibini sol ayağıyla topu çekerek devre dışı bıraktı. Kimsenin beklemediği bir hareketle 2 kişiyi birden oyundan düşüren milli yıldızımız sağ ayağıyla bomboş durumda olan Mbappe'ye nefis bir top çıkardı.

Oldukça zor bir açıda duran Mbappe'yi gören Arda'nın pasını geri çevirmeyen Fransız yıldız golü atarak durumu 3-2 yaptı.

Arda'nın bu asisti gecenin en klas hareketi olarak sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.