Real Madrid'de bu sezon 50 maça çıkan ve 6 gol, 14 asist ile devleşen Arda Güler, La Liga'da Alaves ile oynanan maçta sakatlanarak sezonu kapattı. Milli yıldızın sakatlığı, yıllar sonra Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Türkiye'de de endişeli bir bekleyişe sebep oldu.

İTALYAN GAZETECİDEN AÇIKLAMA

İtalyan transfer uzmanı ve gazeteci Fabrizio Romano, 21 yaşındaki milli yıldızın sağlık durumundaki son gelişmeleri aktardı. Romano'nun aktardığına göre Arda'nın tedavi sürecinde herhangi bir aksama yok, her şey planlandığı gibi ilerliyor. Genç yetenek, programda herhangi bir aksilik çıkmaması halinde 11 Haziran'da start alacak olan Dünya Kupası'nda A Milli Takım kadrosunda yer alabilecek.

A Milli Futbol Takımımızın, Dünya Kupası takvimi ise şöyle:

14 Haziran 2026 - TSİ 07.00: Avustralya-Türkiye

20 Haziran 2026 - TSİ 06.00: Türkiye-Paraguay

26 Haziran 2026 - TSİ 05.00: Türkiye-ABD.