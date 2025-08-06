Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, 2025-26 sezonuna hazırlanırken önemli bir fiziksel dönüşüm geçirdi.

Diario AS'ın haberine göre, 8 kilogram kas kütlesi kazanan Arda Güler, performansını ve toparlanma sürecini en üst düzeye çıkarmak için şimdi bir fitness antrenörü, fizyoterapist ve özel şefle birlikte çalışıyor. Bu özel düzen, genç yıldızın profesyonel kariyerinde yeni bir seviyeye ulaşmasını hedefliyor.

Arda Güler'in birlikte çalıştığı ekibinin vurguladığına göre, 20 yaşındaki futbolcunun Real Madrid’e olan bağlılığı tam:

“Arda, Madrid’i seçme kararından asla şüphe duymadı.”

Bu kararlılık, genç oyun kurucunun Xabi Alonso yönetiminde takımda sağlam bir yer edinme hedefiyle örtüşüyor. Güler’in, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda gösterdiği performansın ardından, yeni sezonda daha önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Uzun süreli sakatlığı bulunan Jude Bellingham’ın yokluğunda, Arda Güler’in orta sahada daha derin bir rol oynayabileceği konuşuluyor. Real Madrid taraftarları, Türk yıldızın bu sezon patlama yapmasını dört gözle bekliyor.