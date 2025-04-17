UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-0'ın rövanşında sahasında Arsenal'e 2-1 yenilerek organizasyona veda eden Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin oyuncu tercihleri tartışma konusu oldu.

İtalyan teknik adam zorlu mücadelede 5 oyuncu değişikliği yapmasına karşın Arda Güler'i oyuna sürmedi ve taraftarın tepkisini çekti.

6 MAÇTA SÜRE VERMEDİ

Son 6 Devler Ligi maçında süre alamayan Arda Güler'in müsabaka sırasında yayına yansıyan bir görüntüsü gündem oldu.

İspanyol taraftarlar, 5 oyuncu hakkını kullanmasına rağmen Arda Güler'i sahaya sürmeyen Ancelotti'ye sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Yalnıza İspanyol taraftalar değil İngiliz futbolseverler de Arda Güler ve Ancelotti'yle ilgili binlerce paylaşım yaptı.

Arda'nın hak ettiğinden az forma şansı bulduğu konusunda hemfikir olan futbolseverler, genç yıldızın haksızlığa uğradığını ifade etti.

VEDA EDER GİBİ KONUŞTU

Ancelotti müsabakanın ardından veda gibi bir açıklama yaparak "Denedik. Gelecek sezon nerede olacağım? Bilmiyorum ve bilmek istemiyorum. Çok bir dönem geçirdik. Futbolda mutlu ve üzgün iki bölüm var. Bugün üzüldük, mutlu olmaya alışmıştık. Sezon sürüyor, henüz bir şey bitmedi. Kulüpler Dünya Kupası'nda takımın başında olacak mıyım? Şu an bununla ilgili konuşamam. Kulüp değişiklik kararı alırsa buna saygı duyarım ve teşekkür ederim." dedi.