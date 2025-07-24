Real Madrid’de 10 numara sadece bir sırt numarası değil; geçmişte Michael Laudrup, Clarence Seedorf, Luís Figo ve Luka Modrić gibi efsanelerin taşıdığı bir miras. Bu formayı giymek, yalnızca yetenek değil, aynı zamanda liderlik, vizyon ve kulüp hiyerarşisinde yer edinmiş olmayı da gerektiriyor.

Tarihi kariyerin ardından Real Madrid'de 10 numaranın sahibi Luka Modric, 39 yaşında takımdan ayrıldı ve Milan'a imza attı.

Modric'in ikonik vedası sonrası bu formayı kimin devralacağı sorusu kulislerde hararetle tartışılıyordu. Bir tarafta takımın yeni lideri olarak lanse edilen Mbappe, diğer tarafta yetenekleriyle gelecek vadeden Arda Güler vardı.

Real Madrid'de 10 numaralı formanın yeni sahibi Mbappe oldu. Kylian Mbappe, resmi X hesabından sadece "10" yazan bir gönderi paylaşarak yeni sezonda 10 numarayı giyeceği haberini resmi olarak açıkladı.

MBAPPE SPORTİF VE TİCARİ AÇIDAN SEÇİLDİ

PSG ve Fransa Milli Takımı'nda da aynı numarayı giyen yıldız oyuncu, hem sportif hem de pazarlama açısından büyük bir değer taşıyor.

Florentino Pérez için bu tercih, yalnızca saha içiyle sınırlı değil. Mbappé'nin 10 numarayla satışa sunulacak formaları milyonlarca Euro kazandırabilir. Global marka değerini artırmak isteyen kulüp yönetimi, bu hamleyi büyük bir fırsat olarak görüyor.

GÜLER SABIRLA BEKLEYEN GELECEĞİN 10 NUMARASI

Ancak camiada herkes bu karardan memnun değil. Birçok taraftar, yeteneği ve oyun zekâsıyla Arda Güler’i bu formanın doğal varisi olarak görüyordu. Arda, Real Madrid’de kısa sürede büyük izler bıraktı. Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansı ve kulüpteki etkileyici görüntüsü, onun ne kadar özel bir yetenek olduğunu gösterdi.

Xabi Alonso da genç oyuncuya güveniyor ve onu yeni sisteminin merkezine oturtmak istiyor. Ancak kulüp, Arda'nın gelişimini aceleye getirmek istemiyor. Bu yüzden genç oyuncunun 15 numarayla devam etmesi bekleniyor. Zamana yayılan bir büyüme planı uygulanıyor.

Real Madrid’de forma numaraları yalnızca teknik detaylar değil, aynı zamanda takım içi hiyerarşinin de bir göstergesi. Bu anlamda Mbappé’nin 10 numarayı alması, kulübün yeni lideri olarak konumlandırıldığını açıkça ortaya koyuyor.