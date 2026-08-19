Almanya'da Real Madrid ile Schalke 04 arasında Veltins Arena'da oynanan yeni sezon hazırlık müsabakası, saha içindeki mücadeleden ziyade maç sonunda yaşanan bir skandalla Alman basınının gündemine oturdu.

Bild gazetesinde yer alan habere göre; karşılaşma esnasında kendilerini milli futbolcu Arda Güler'in kuzeni olarak tanıtan 3 Türk taraftar, VIP ve soyunma odalarının yer aldığı özel güvenlikli alana sızmaya çalıştı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDILAR

Milli yetenekle görüşme taleplerini dile getirerek özel bölgeye geçmek isteyen gruba, stadyumun güvenlik personeli tarafından akreditasyon kartı soruldu. Gerekli belgelere sahip olmadıkları anlaşılan şahıslar, içeri girmelerine izin verilmeyince görevlilerle şiddetli bir tartışmaya tutuştu. Kısa sürede arbedeye dönüşen olayda, gruptaki kişilerin kendilerini durdurmaya çalışan kadın güvenlik görevlisine hakaretler savurarak tehditler yağdırdığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle kontrol altına alınan 3 kişi, özel alana giremeden stadyumdan uzaklaştırıldı.

ARDA ASİST YAPTI REAL KAZANDI

Milli futbolcu Arda Güler’in ilk 11'de başladığı ve sergilediği etkili futbolla göz doldurduğu mücadelede Real Madrid, Schalke’yi 3-0’lık rahat bir skorla mağlup etti. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Kylian Mbappe, 57. dakikada Carlos Espi ve 20. dakikada Arda Güler’in şık asistinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Dean Huijsen kaydetti. Saha içindeki başarılı performansıyla takdir toplayan genç yıldızın adı, maç sonrasında yaşanan bu çirkin olay nedeniyle Alman medyasının manşetlerine taşındı.