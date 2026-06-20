A Milli Takımımızda FIFA 2026 Dünya Kupası’nda Paraguay’a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Maç boyunca birçok denemede bulunan milliler, fileleri sarsamadı ve turnuvaya erken veda etti. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım'da turnuva kadrosunda bulunan futbolcular, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı. Bazı futbolcular gözyaşlarını tutamazken, Arda Güler’in görüntüsü ise dikkat çekti. Milli futbolcu, maçın bitiş düdüğüyle ekrana ilk verilen isim oldu. Arda, ‘Allah’ım neden?’ ifadelerini kullandı.

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