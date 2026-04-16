UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ve Real Madrid takımları Almanya'nın Münih kentindeki Football Arena Munich'te karşı karşıya geldi. Arda Güler harika bir performans gösterip 2 gol atsa da bu Real Madrid’e yetmedi ve ev sahibi Bayern Münih maçı 4-3 kazanıp adını yarı finale yazdırdı. Bayern Münih'in gollerini 6'ncı dakikada Pavlovic, 38'nci dakikada Kane, 89'uncu dakikada Luis Diaz ve 90+4'üncü dakikada Olise kaydetti. Real Madrid'de fileleri 1 ve 29'uncu dakikalarda Arda Güler ile 42'nci dakikada Mbappe havalandırdı. Real Madrid'de Camavinga, 86'ncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. ARDA MAÇ SONU KIRMIZI GÖRDÜ Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 90+1'inci dakikada kenara geldi. Öte yandan Real Madrid futbolcuları maç sonu toplu halde hakeme tepki gösterdi. Arda Güler bu tepki sonrası kırmızı kart gördü. Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final aşamasında Paris Saint Germain ile eşleşti.

