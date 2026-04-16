UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Real Madrid, Bayern Münih'in konuğu olurken Arda Güler, iki golle geceye damga vuran isim oldu. Attığı iki jeneriklik gol ve sergilediği performans ile spotları bir kez daha üzerine çeken milli yıldız, dünyanın dilinde.

Real Madrid'in Devler Ligi'nde bu sezon rakip olduğu Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland da, Arda Güler'in kaydettiği muhteşem gollerin ardından bir paylaşımda bulundu.

Norveçli golcü Erling Haaland, Snapchat hesabından yaptığı paylaşımla genç yıldızın performansına kayıtsız kalmadı. Norveçli golcü, Arda Güler’in fotoğrafını paylaşarak "Bu an için doğmak..." ifadelerini kullandı.