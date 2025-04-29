Real Madrid’de yeni dönem başlıyor… İspanyol ekibi Xabi Alonso’yu takımın başına getirecek. İspanyol basınına göre Alonso'nun mart ayından bu yana Leverkusen'in yeni sözleşme teklifiniı geri çevirdiği ve Real Madrid ile el sıkıştığı belirtildi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Xabi Alonso'ya çok güvendiği ve yıldızlarla dolu soyunma odasını yönetme konusunda yeteneğine inandığı kaydedildi.

Xabi Alonso'nun 15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihileri arasında düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra takımın başına geçeceği, o turnuvada ise geçici bir teknik adamın görev alacağı kaydedildi.

Futbolculuk kariyerinde 2009-2014 arası Real Madrid forması giyen Xabi Alonso, ardından 2018/19 sezonunda da antrenörlük kariyerine Real Madrid altyapısında başladı.