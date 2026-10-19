Real Madrid'in Sevilla'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Arda Güler'in Peque ile yaşadığı pozisyon tartışma konusu oldu. Maçta gol atan milli futbolcunun kırmızı kart görmesi gerektiğini savunan Sevilla cephesi, VAR'ın müdahale etmemesine tepki gösterdi.

Jose Mourinho ise tartışılan olaya ilişkin görüntü görmediğini belirterek Arda Güler'i savundu.

SEVİLLA CEPHESİNDEN HAKEME TEPKİ

Sevilla'nın sağ beki Juan Iglesias, maçın ardından hakem kararlarının sonucu belirlediğini öne sürdü. Iglesias, "Maçın kaderini hakemlerin kararları belirledi. Arda Güler ilk yarıda Peque'ye müdahalede bulundu. 2-0'lık gol öncesinde ise Konate'nin Robbie Ure'a yaptığı bir faul var" dedi.

Sevilla Teknik Direktörü Luis Garcia Plaza da VAR'ın devreye girmemesini eleştirdi. Garcia Plaza, "Neden VAR'dan çağırmıyorlar? Belki de El Clasico'ya dokuz puan farkla gitmemeleri içindir" ifadelerini kullandı. Pozisyonun VAR incelemesi gerektirdiğini savunan teknik direktör, öfkeli olduklarını söyledi.

'ELİMDE TEK BİR GÖRÜNTÜ BİLE YOK'

Mourinho, kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtta, "Sizin için büyük bir tartışma konusu olan bu sorudan kaçınmak istiyorum. Kimse bana ne olduğunu iddia ettikleri şeyi gösteremedi, elimde tek bir görüntü bile yok" dedi.