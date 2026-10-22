UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid, RB Leipzig'i 4-1 mağlup etti. Arda Güler, ilk 11'de başladığı karşılaşmada bir golle galibiyete katkı verdi.
Real Madrid, 44. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle öne geçti. Arda Güler, 52. dakikada farkı ikiye çıkardı. Milli futbolcu karşılaşmada 78 dakika sahada kaldı.
Kylian Mbappe, 83. dakikada Real Madrid'in üçüncü golünü kaydetti. RB Leipzig, 85. dakikada Tidiam Gomis ile gol buldu. Yan Diomande ise 87. dakikada skoru 4-1'e getirdi.
Bu sonuçla Real Madrid puanını 9'a yükselterek yoluna kayıpsız devam etti. RB Leipzig ise 3 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Aston Villa 3-1 Viking
Bayern Münih 2-2 Arsenal
Club Brugge 3-0 Lens
Inter 1-0 Shakhtar Donetsk
Real Betis 1-0 Feyenoord
Sporting 2-3 LASK Linz
Como 4-1 Manchester United