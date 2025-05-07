Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler IG hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarının ilgi odağı oldu. Son haftalarda ilk 11'de görev alan ve attığı gollerle yavaş yavaşa Real Madrid'in dev kadrosunda kendisine yer bulmaya başlayan Arda Güler Instagram hesabından bir fotoğraf serisi paylaştı.

Güler'in fotoğraf serisinin sonunda paylaştığı çocukluk fotoğrafı büyük ilgi gördü. Milli yıldızımız Arda Güler yaptığı paylaşımına, "Hala aynı çocuk" notunu düştü.

ALABA'YA SUCUK İKRAMI

Arda Güler'in takım arkadaşları ile olan iyi ilişkileri de gözden kaçmadı. 20 yaşındaki milli yıldızımızın fotoğraf serisinde David Alaba da yer aldı.

Real Madrid'in 32 yaşındaki Avusturyalı yıldızı David Alaba elindeki Türk sucuğu ve Arda Turan ile birlikte poz verdi. Arda'nın takım arkadaşı Alaba'ya sucuk ikram ettiği ve daha sonra vazgeçilmezi olduğu ifade ediliyor.

KIZ ARKADAŞI DURU NAYMAN'LA PAYLAŞIM

Arda Güler, kız arkadaşı Duru Nayman'la da 15 numaralı formasını giydikleri bir fotoğraf paylaştı.

Arda'nın sevgilisi Duru Nayman, Galatasaray Kadın Basketbol takımında 23 numaralı forma giyiyor. Duru Nayman daha önce Fenerbahçe Küçük Kız Basketbol Takımı'nda forma giymişti.